Директор алтайской турбазы «Глобус», где задохнулась семья, попытался оспорить решение об аресте

Директор базы отдыха «Глобус», где погибла семья Иосифа Кременских, попытался оспорить решение районного суда об аресте. Алтайский краевой суд оставил прежние постановления без изменения.

3 августа Алтайский районный суд избрал для руководителя «Глобуса» меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября.

13 августа суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда проверил представленные материалы и доводы, изложенные в апелляционных жалобах обвиняемого и его адвоката. В итоге постановления, вынесенные ранее, остались без изменения, апелляционные жалобы не удовлетворили.

Трагедия на турбазе

Напомним, семья из четырех человек, в том числе двое несовершеннолетних детей 16 и 10 лет приехали отдохнуть на турбазу 26 июля. Через несколько дней их тела без внешних признаков насильственной смерти нашли в номере гостиницы.

По данным следствия, в ночь на 27 июля на турбазе отключилось электроснабжение. Владелец «Глобуса» распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы заработала насосная станция и система водоснабжения базы.

Работа генератора в помещении бойлерной стала причиной появления окиси углерода в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, где и находился номер потерпевших.

При этом его концентрация превысила предельно допустимые нормы. Согласно предварительной судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти людей явилось отравление окисью углерода.

Директор обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).