Директора детского лагеря в Алтайском крае обвиняют в коррупции

Руководитель учреждения в Михайловском районе получил от предпринимателя частями взятку более 150 тыс. рублей.
«Денежные средства предназначались за принятие обвиняемым решений о заключении контрактов по осуществлению ремонта в здании центра», -стало известно следователям.
Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
Ранее прокурор Алтайского края Александр Руднев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Голубцова.