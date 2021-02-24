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Директора детского лагеря в Алтайском крае обвиняют в коррупции

Директору одного из детских оздоровительных лагерей Алтайского края предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Взятка, подкуп.
Взятка, подкуп.

Руководитель учреждения в Михайловском районе получил от предпринимателя частями взятку более 150 тыс. рублей.

«Денежные средства предназначались за принятие обвиняемым решений о заключении контрактов по осуществлению ремонта в здании центра», -стало известно следователям.

Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Ранее прокурор Алтайского края Александр Руднев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Голубцова.

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