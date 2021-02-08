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Происшествия

Громкое дело экс-замглавы алтайского минстроя о взятке передали в суд

Прокурор Алтайского края Александр Руднев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Голубцова. В ходе расследования стала известна сумма контрактов, заключению которых за взятку способствовал чиновник.

Андрей Голубцов.
Андрей Голубцов.
Анна Зайкова

Известно, что в 2016 — 2019 годах Голубцов получил две взятки от представителей коммерческих организаций в общей сумме 2,4 млн рублей.

За эти деньги он обеспечил заключение с фирмой госконтракта на поставку семи неликвидных квартир в селе Лесном Бийского района.

«Данные жилые помещения застройщик в течение продолжительного времени не мог реализовать по рыночной стоимости в связи с низким спросом. Квартиры были приобретены государством в маневренный фонд за более чем 6 млн рублей для дальнейшей передачи детям- сиротам», — уточнили в прокуратуре края.

Следствие также пришло к выводу, что чиновник за взятку поспособствовал заключению контрактов суммой более 62 млн рублей на ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в Змеиногорске.

Ранее министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев, отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции, сказал, что пока не видит оснований корректировать контракты, заключение которых курировал его бывший зам Андрей Голубцов.

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