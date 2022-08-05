Директора сибирского института РАН арестовали по делу о госизмене

Директора Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Александра Шиплюка арестовали по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя ИТПМ Василия Фомина.

По его словам, в учреждении проводились оперативные мероприятия. Фомин добавил, что Шиплюка направили в столичный СИЗО «Лефортово».

Отметим, что Александр Шиплюк является доктором физико-математических наук. Главная сфера его научной деятельности — высокоскоростная аэрогазодинамика и экспериментальные методы исследования газовых потоков.

Одно из направлений исследований Шиплюка — экспериментальная аэротермодинамика гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.

Напомним, российский лидер Владимир Путин подписал закон, который приравнивает к госизмене переход на сторону противника в военных действиях или вооруженном конфликте. Такие действия теперь караются лишением свободы сроком до 20 лет.

Ранее сообщалось, что отправлен под стражу руководитель научной группы Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Андрей Грудзинский. Следователи подозревают Грудзинского в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.