Арестован глава научной группы Российской академии ракетных и артиллерийских наук

Руководитель научной группы Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Андрей Грудзинский отправлен под стражу. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС .

Согласно решению, арест продлится две недели — до 22 августа 2022 года. Следователи подозревают Грудзинского в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подробности уголовного дела в отношении главы научной группы РАРАН не приводятся. Известно, что эта организация курирует исследования в области вооружения, военной и специальной техники, в том числе боеприпасов, ракет и устройств для их успешного применения.

Накануне стало известно, что три генерала МВД, включая помощника главы ведомства Владимира Колокольцева, стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями.