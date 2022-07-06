6 июля
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Происшествия

Три генерала МВД стали фигурантами уголовного дела

Три генерала МВД, включая помощника главы ведомства Владимира Колокольцева, стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями, пишет «Коммерсантъ».

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Обыски прошли в квартирах и рабочих кабинетах помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова, начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майора Алексея Семенова и генерал-майора в отставке Ивана Абакумова.

Следственно-оперативные группы Следственного комитета и управления «М» ФСБ России искали документы и запрещенные к обороту предметы.

По информации издания, эти фигуранты дела якобы настойчиво рекомендовали коммерсантам жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», пишет Lenta.ru.

Следствие считает — эти деньги бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия, принося определенные преференции и жертвователям.

Ранее генерала ФСБ лишили звания и осудили на шесть лет за злоупотребление.

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