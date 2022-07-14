Путин приравнял к госизмене переход на сторону противника в военных действиях

В тексте закона уточняется, что аналогичное наказание последует, если россиянин участвует в боевых действиях на стороне другой страны в целях, противоречащих интересам России.
Те же 20 лет тюрьмы предусмотрены для случаев шпионажа, разглашения государственной тайны, а также финансовой или иной помощи в деятельности иностранной организации или другого государства, направленной против безопасности России.
Напомним, СУ СКР по Ростовской области опровергло информацию о возбуждении уголовного дела против телеведущего и юмориста Максима Галкина. По данным ведомства, он все-таки не стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков про Вооруженные силы страны.