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Политика

Путин приравнял к госизмене переход на сторону противника в военных действиях

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который приравнивает к госизмене переход на сторону противника в военных действиях или вооруженном конфликте. Такие действия теперь караются лишением свободы сроком до 20 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин
Владимир Путин
kremlin.ru

В тексте закона уточняется, что аналогичное наказание последует, если россиянин участвует в боевых действиях на стороне другой страны в целях, противоречащих интересам России.

Те же 20 лет тюрьмы предусмотрены для случаев шпионажа, разглашения государственной тайны, а также финансовой или иной помощи в деятельности иностранной организации или другого государства, направленной против безопасности России.

Напомним, СУ СКР по Ростовской области опровергло информацию о возбуждении уголовного дела против телеведущего и юмориста Максима Галкина. По данным ведомства, он все-таки не стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков про Вооруженные силы страны.

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