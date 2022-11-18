Для экс-замглавы алтайского минстроя запросили более 11 лет колонии

Если суд признает требования прокураторы, то Голубцов должен будет выплатить восемь миллионов рублей штрафа. Также он пять лет не сможет занимать должности, связанные с «организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями» в органах госвласти.
Также прокуратура требует конфисковать у Голубцова Lexus и Toyota Land Cruiser, как эквивалент инкриминируемой ему взятки в размере 2,4 млн рублей.
Взысканию в счет штрафа, согласно позиции гособвинения, должно подлежать и другое арестованное имущество Голубцова.
В чем обвиняют Голубцова
Известно, что в 2016 — 2019 годах Андрей Голубцов получил две взятки от представителей коммерческих организаций в общей сумме 2,4 млн рублей.
За эти деньги он обеспечил заключение с фирмой госконтракта на поставку семи неликвидных квартир в селе Лесном Бийского района.
Ранее мы подробно рассказывали об этом деле.