Для экс-замглавы алтайского минстроя запросили более 11 лет колонии

Государственное обвинение требует назначить бывшему заместителю главы алтайского министерства строительства и ЖКХ Андрею Голубцову 11,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Это требование представитель прокуратуры озвучил в ходе судебного заседания 17 ноября.

Если суд признает требования прокураторы, то Голубцов должен будет выплатить восемь миллионов рублей штрафа. Также он пять лет не сможет занимать должности, связанные с «организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями» в органах госвласти.

Также прокуратура требует конфисковать у Голубцова Lexus и Toyota Land Cruiser, как эквивалент инкриминируемой ему взятки в размере 2,4 млн рублей.

Взысканию в счет штрафа, согласно позиции гособвинения, должно подлежать и другое арестованное имущество Голубцова.

Взятка , подкуп.

В чем обвиняют Голубцова

Известно, что в 2016 — 2019 годах Андрей Голубцов получил две взятки от представителей коммерческих организаций в общей сумме 2,4 млн рублей.

За эти деньги он обеспечил заключение с фирмой госконтракта на поставку семи неликвидных квартир в селе Лесном Бийского района.

Ранее мы подробно рассказывали об этом деле.