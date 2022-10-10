Для жителя Алтая охота на волка закончилась выстрелом в марала

Предварительно установлено, что 36-летний сельчанин планировал охота на волка, на это у него была соответствующая лицензия.
Подозреваемый приехал на гору Стая, расположенную в окрестностях села Черга, увидел в лесу марала и решил тоже его пристрелить.
О незаконной добыче стало известно правоохранителям.
Охотника доставили в отделение для дальнейшего разбирательства, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Мужчина признал виную. По его словам, мясо марала он собирался съесть сам.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».