10 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Для жителя Алтая охота на волка закончилась выстрелом в марала

Житель Шебалинского района отправился охотиться на волка, а «нечаянно» застрелил марала. Теперь его подозревают в браконьерстве, пишет «КП — Барнаул».

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Предварительно установлено, что 36-летний сельчанин планировал охота на волка, на это у него была соответствующая лицензия.

Подозреваемый приехал на гору Стая, расположенную в окрестностях села Черга, увидел в лесу марала и решил тоже его пристрелить.

О незаконной добыче стало известно правоохранителям.

Охотника доставили в отделение для дальнейшего разбирательства, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина признал виную. По его словам, мясо марала он собирался съесть сам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость