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Рога и копыта. Охота на лося начнется в Сибири раньше обычного

Сроки охоты на лосей и косуль изменили в Новосибирской области: в этом году сезон начнется в середине сентября, пишет Gorsite.

Рога лося. Трофей. Охота.
Рога лося. Трофей. Охота.
CC0

Ранее сезон охоты на косулю начинался в ноябре, а теперь — с 1 октября. А на лося — с 15 сентября вместо октября.

При этом появились и ноые запреты — в частности, на применение нарезного оружия для добычи птиц (за исключением глухаря, тетерева и рябчика). Об этом сообщил и.о. министра природных ресурсов региона Алексей Севастьянов.

Также под ограничения попали тепловизоры и световые устройства. Их можно использовать только для добычи медведя и кабана с вышек.

Севастьянов также отметил, что Новосибирская область стала первой по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в электронном виде.

Уточняется, чо этом году в в регионе почти 110 тыс. охотников имеют зарегистрированные билеты. Из них 85% с заявлениями обратились через Госуслуги. Всего с начала 2022-го выдано примерно 12 тыс. разрешений.

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