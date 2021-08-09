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Происшествия

До Северного полюса добрался дым от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров, охвативших Якутию, Красноярский край и ряд других регионов России, достиг Северного полюса, преодолев расстояние примерно в 3000 километров, сообщается на сайте американского космического агентства NASA.

Белый медведь в снегу. Зима.
Белый медведь в снегу. Зима.
СС0

В сообщении отмечено, что это, возможно, первый случай в истории, когда дым от пожаров достиг полюса Земли. NASA также показало спутниковый снимок востока России, на котором большая часть территории скрыта дымом от лесных пожаров — 3200 километров с востока на запад и 4000 километров с юга на север.

Масштабные пожары на востоке России начались в конце июня, пишет «Росбалт». Режим ЧС из-за возгораний в лесах введен в 10 субъектах.

Между тем В охваченной пожарами Якутии началась срочная эвакуация жителей сел. В Красноярском крае введен режим «черного неба».

Утром 9 августа три рейса из Москвы направили в Барнаул из-за невозможности приземлиться в Красноярске, Абакане и Братске. Эксперты предположили, что в Новосибирск и Красноярск дошел дым от пожаров в Якутии. В Барнауле также наблюдается небольшая дымка.

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