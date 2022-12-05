До шести выросло число погибших при взрыве в российском городе

При взрыве и обрушении части жилого дома пострадали 15 человек. Шестеро погибли, четверых госпитализировали, уточнили в ведомстве.
Напомним, накануне 4 декабря в Нижневартовске взорвался газ. Обрушились два этажа пятиэтажки.
Предварительно, причина ЧП — неправильная установка газового баллона и нарушения в его использовании.
Ранее стало известно, что из здания эвакуировали 52 человека. Для них подготовили пункт временного размещения.
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