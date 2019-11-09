Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 ноября -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Доллары, автомобили и часы за «крышу». У полковника ФСБ конфисковали 6 млрд рублей

В Москве суд принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого во взяточничестве. Таким образом, суд частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России, пишет РИА «Новости».

ФСБ.
ФСБ.
СС0

Как сообщает издание, активы Черкалина и других лиц, причастных к делу, судья Оксана Мрыхина перечисляла 20 минут. Речь шла о деньгах, недвижимости, автомобилях. Особенно много времени заняло описание различных наручных часов.

«Исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворить частично», — огласил решение суд. В итоге у полковника и его семьи конфисковали активы на 6 миллиардов рублей, оставив лишь квартиру сестры Черкалина в Москве стоимостью 15 миллионов рублей.

Кирилла Черкалина и двух его подчиненных задержали в апреле по подозрению в мошенничестве и вымогательстве взяток. Позже выяснилось, что экс-глава банковского отдела ФСБ получал незаконные вознаграждения «за крышу» на Лубянской площади прямо на рабочем месте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость