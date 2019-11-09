Доллары, автомобили и часы за «крышу». У полковника ФСБ конфисковали 6 млрд рублей

Как сообщает издание, активы Черкалина и других лиц, причастных к делу, судья Оксана Мрыхина перечисляла 20 минут. Речь шла о деньгах, недвижимости, автомобилях. Особенно много времени заняло описание различных наручных часов.
«Исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворить частично», — огласил решение суд. В итоге у полковника и его семьи конфисковали активы на 6 миллиардов рублей, оставив лишь квартиру сестры Черкалина в Москве стоимостью 15 миллионов рублей.
Кирилла Черкалина и двух его подчиненных задержали в апреле по подозрению в мошенничестве и вымогательстве взяток. Позже выяснилось, что экс-глава банковского отдела ФСБ получал незаконные вознаграждения «за крышу» на Лубянской площади прямо на рабочем месте.