Полковник-миллиардер ФСБ получал доллары «за крышу» на Лубянской площади

Экс-глава банковского отдела ФСБ Черкалин, находящийся в СИЗО по обвинению во взяточничестве, получал незаконные вознаграждения прямо на рабочем месте.

Полковник брал деньги через посредников у входа в здание или в кафе на Лубянской площади.

«Передача долларов осуществлялась в ходе встреч полковников на улице либо в кафе, расположенных возле здания ФСБ. Всего таким образом борцу с коррупцией в кредитно-финансовой сфере было выплачено 750 $ тыс», — пишет «Коммерсант».

Деньги полковник ФСБ ежемесячно получал от банка «Транспортный», который выплачивал ему 50 тыс. долларов «за общее покровительство».

Когда банку действительно потребовались услуги Черкалина, он потребовал премию за свое вмешательство, отмечает издание. Позже экс-сотрудник ФСБ получил еще 100 тыс. долларов — за «спасение» 778 млн для банка, пишет ura.ru. Таким образом, только от банка «Транспортный» полковник получил почти миллион долларов.

Черкалина и двух его подчиненных — Дмитрия Фролова и Андрея Васильева — задержали 25 апреля по подозрению в мошенничестве и вымогательстве взяток. В Следственном комитете России считают, что полковник получил взятку в 850 тысяч долларов (52 миллиона рублей) и совершил мошенничество на 490 млн рублей, напоминает НСН.

В деле фигурировало три банка, среди которых «Траст» и разорившийся «Югра». Позже выяснилось, что арестованные экс-сотрудники ФСБ, курировавшие банковский сектор, могли «крышевать» кредитные организации.