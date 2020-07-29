«Должны понести наказание»: алтайский министр спорта прокомментировал смертельную драку в Барнауле

«В Барнауле произошла трагедия, погиб молодой человек. Прежде всего приношу соболезнования родным и близким. Расследованием драки занимаются правоохранительные органы. Они во всем разберутся», — сказал глава ведомства.
Что касается своего отношения к произошедшему, то по этому поводу Перфильев сказал: «Наша позиция по отношению к случившемуся одна — нетерпимость. Подобное недопустимо. Виновные должны понести наказание».
Ранее о произошедшем высказался и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. «Это просто вопиющий случай. Недопустимая жестокость», — подчеркнул глава региона.
Также он особо отметил: «Такого в нашем крае нельзя допускать!»
Напомним, в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Согласно данным следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений города в районе Старого базара произошла драка с участием нескольких жителей краевой столицы. В ходе потасовки 40-летний мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.