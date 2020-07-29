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Происшествия

«Должны понести наказание»: алтайский министр спорта прокомментировал смертельную драку в Барнауле

Алексей Перфильев, министр спорта Алтайского края, 29 июля дал краткий комментарий относительно произошедшей в Барнауле драки, в результате которой погиб 40-летний горожанин.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Анна Зайкова

«В Барнауле произошла трагедия, погиб молодой человек. Прежде всего приношу соболезнования родным и близким. Расследованием драки занимаются правоохранительные органы. Они во всем разберутся», — сказал глава ведомства.

Что касается своего отношения к произошедшему, то по этому поводу Перфильев сказал: «Наша позиция по отношению к случившемуся одна — нетерпимость. Подобное недопустимо. Виновные должны понести наказание».

Ранее о произошедшем высказался и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. «Это просто вопиющий случай. Недопустимая жестокость», — подчеркнул глава региона.

Также он особо отметил: «Такого в нашем крае нельзя допускать!»

Напомним, в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Согласно данным следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений города в районе Старого базара произошла драка с участием нескольких жителей краевой столицы. В ходе потасовки 40-летний мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.

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