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Происшествия

162 дома в Барнауле остались без воды в результате коммунальной аварии

Вечером 4 декабря в Барнауле произошел порыв трубы, без горячей и холодной воды остались сотни домов, сообщает пресс-служба администрации города.

Коммунальная авария в Барнауле
Коммунальная авария в Барнауле
barnaul.org

Авария произошла на пересечении переулка Зайчанского и ул. Ипподромной.

Под отключение попали 7 многоквартирных домов, 155 частных домов, 2 детских сада.

Холодное водоснабжение ограничено по следующим адресам: ул. Гоголя, 201−225, 240−248, 215а, 213, 240, 240а, пер. Крайний, 3, 5, ул. Анатолия, 315−319а, ул. 2-ая Тормозная, 1−10а, ул. Ипподромная, 9−17, 10−14, пер. Поперечный, 11−13, пер. Лучевой, 21−35, 22−36, ул. Никитина, 232−272, 205−243, ул. Шангина, 25−37, 26−36, ул. Короленко, 208−230, 219−243.

«Ситуация находится на контроле в управлении по делам ГОЧС г. Барнаула и администрации Центрального района», — говорится в сообщении.

Напомним, 4 декабря в Барнауле произошли еще две аварии. Первая — на ул. Эмилии Алексеевой, вторая — на ул. 80 Гвардейской дивизии.

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