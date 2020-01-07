Домашняя собака чуть не загрызла девушку под Новосибирском, шедшую за ребенком в детский сад

Как рассказали в паблике «Подслушано в Карасуке», инцидент произошел еще в конце 2019 года — 25 декабря. Сейчас пытаются найти хозяина собаки, который предпочел скрыться.

«25 декабря в районе 6−7 часов вечера на пересечении ул. Юбилейной и ул. Демьяна Бедного хозяйская собака, которая почему-то была на самовыгуле, напала на девушку, идущую в сад за ребенком. У девушки рваная рана ноги, разорвана одежда и руки в страшенных гематомах», — говорится в сообщении.