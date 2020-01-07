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Происшествия

Домашняя собака чуть не загрызла девушку под Новосибирском, шедшую за ребенком в детский сад

Жительница Карасука в Новосибирской области пострадала от нападения собаки, которую отпустили «размять косточки» и побегать по улице, сообщает «Сиб.фм».

Злая собака.
Злая собака.
Михаил Хаустов

Как рассказали в паблике «Подслушано в Карасуке», инцидент произошел еще в конце 2019 года — 25 декабря. Сейчас пытаются найти хозяина собаки, который предпочел скрыться.

«25 декабря в районе 6−7 часов вечера на пересечении ул. Юбилейной и ул. Демьяна Бедного хозяйская собака, которая почему-то была на самовыгуле, напала на девушку, идущую в сад за ребенком. У девушки рваная рана ноги, разорвана одежда и руки в страшенных гематомах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что собака была на самовыгуле. За любимым питомцем приехал хозяин, который не предложил помощи пострадавшей девушке.

Мужчина осмотрел собаку, погрузил ее в машину и уехал. Видимо, с четвероногим другом все в порядке.

Сейчас разыскивают очевидцев происшествия. Сама пострадавшая не смогла запомнить породу собаки и номер автомобиля, поскольку находилась в состоянии шока.

Напомним, ранее спасатели назвали слова, которыми можно остановить злую собаку. Нужно твердым голосом отдать ей команды: «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!».

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