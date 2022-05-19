Домашняя собака перегрызла сонную артерию пятилетнему ребенку

Тело мальчика без признаков жизни нашел его отец, сообщает СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Семья проживала в частном доме в центре Красноярска, около 19:00 18 мая пятилетний мальчик гулял в огороде без присмотра взрослых. Его мать находилась на работе.
«Во время игры животное набросилось на ребенка и прокусило ему шею, повредив сонную артерию. Мальчика обнаружил его отец, когда вышел в ограду дома», — рассказали в региональном СК.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», пишет Газета.Ru.
Устанавливаются обстоятельства трагедии, семья не состояла на учете в органах МВД, погибший ребенок был единственным.
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