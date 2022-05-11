11 мая
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Происшествия

Собаки насмерть загрызли девочку, гостившую у дедушки в Крыму

В Советском районе Крыма ротвейлеры загрызли 10-летнюю девочку во дворе частного дома, пишет Lenta.ru.

Ротвейлер, собака.
Ротвейлер, собака.
СС0

Две девочки в возрасте 10 и 14 лет гостили у дедушки на майских праздниках в поселке Советский.

«10 мая мужчина выпустил из вольера двух собак породы ротвейлер. Животные напали на 10-летнюю девочку, когда она вышла во двор», — сообщили в республиканском СК.

Ребенка со рваными ранами конечностей оперативно доставили в больницу, однако девочка скончалась во время операции.

Следователи возбудили дело в отношении дедушки погибшей — его подозревают в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статья 109 УК РФ).

Ранее в Сочи 12-летнюю шахматистку насмерть загрызла собака.

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