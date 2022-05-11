Собаки насмерть загрызли девочку, гостившую у дедушки в Крыму

Две девочки в возрасте 10 и 14 лет гостили у дедушки на майских праздниках в поселке Советский.
«10 мая мужчина выпустил из вольера двух собак породы ротвейлер. Животные напали на 10-летнюю девочку, когда она вышла во двор», — сообщили в республиканском СК.
Ребенка со рваными ранами конечностей оперативно доставили в больницу, однако девочка скончалась во время операции.
Следователи возбудили дело в отношении дедушки погибшей — его подозревают в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статья 109 УК РФ).
Ранее в Сочи 12-летнюю шахматистку насмерть загрызла собака.