Собаки насмерть загрызли девочку, гостившую у дедушки в Крыму

В Советском районе Крыма ротвейлеры загрызли 10-летнюю девочку во дворе частного дома, пишет Lenta.ru.

Две девочки в возрасте 10 и 14 лет гостили у дедушки на майских праздниках в поселке Советский.

«10 мая мужчина выпустил из вольера двух собак породы ротвейлер. Животные напали на 10-летнюю девочку, когда она вышла во двор», — сообщили в республиканском СК.

Ребенка со рваными ранами конечностей оперативно доставили в больницу, однако девочка скончалась во время операции.

Следователи возбудили дело в отношении дедушки погибшей — его подозревают в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статья 109 УК РФ).

Ранее в Сочи 12-летнюю шахматистку насмерть загрызла собака.