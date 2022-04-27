12-летнюю шахматистку насмерть загрызла собака. Подробности

Спортсменку насмерть загрызла собака.
«Девочка вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят, затем перелезла их покормить. После чего на нее набросилась овчарка, нанесла травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в ведомстве.
Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Девочка приехала на турнир по шахматам из Саратова вместе с матерью, пишет Lenta.ru.
Федерация шахмат России объявила о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам до окончания следствия.
В январе сообщалось, что Следственный комитет подготовит изменения в законодательство после нападений бродячих собак.