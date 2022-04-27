27 апреля
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Происшествия

12-летнюю шахматистку насмерть загрызла собака. Подробности

Стали известны подробности гибели 12-летней шахматистки во время первенства России в Лоо, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

Собака.
Собака.
СС0

Спортсменку насмерть загрызла собака.

«Девочка вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят, затем перелезла их покормить. После чего на нее набросилась овчарка, нанесла травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в ведомстве.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Девочка приехала на турнир по шахматам из Саратова вместе с матерью, пишет Lenta.ru.

Федерация шахмат России объявила о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам до окончания следствия.

В январе сообщалось, что Следственный комитет подготовит изменения в законодательство после нападений бродячих собак.

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