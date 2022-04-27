12-летнюю шахматистку насмерть загрызла собака. Подробности

Спортсменку насмерть загрызла собака.

«Девочка вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят, затем перелезла их покормить. После чего на нее набросилась овчарка, нанесла травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в ведомстве.