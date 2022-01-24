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Происшествия

Следственный комитет подготовит изменения в законодательство после нападений бродячих собак

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей после нападения бродячих собак, сообщает РИА Новости.

Злая собака.
Злая собака.
angolenko.com.ua.

В СК пояснили, что в предложениях учтут как механизмы предотвращения трагедий, так и систему контроля за исполнением должностными лицами обязанностей в этой сфере.

В субботу в селе Домна Читинского района нашли тело семилетней девочки со следами нападения животных. Предположительно, ребенка загрызли бродячие собаки, пишет bfm.ru.

А в Якутии покусанный мужчина задушил собаку, после чего разбежалась вся стая. 21 января собаки напали на четырехлетнего мальчика в Подмосковье. Ребенок получил множественные раны лица, его госпитализировали в челюстно-лицевую хирургию детской больницы, отмечает РЕН ТВ.

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