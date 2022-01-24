Следственный комитет подготовит изменения в законодательство после нападений бродячих собак

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей после нападения бродячих собак, сообщает РИА Новости .

В СК пояснили, что в предложениях учтут как механизмы предотвращения трагедий, так и систему контроля за исполнением должностными лицами обязанностей в этой сфере.

В субботу в селе Домна Читинского района нашли тело семилетней девочки со следами нападения животных. Предположительно, ребенка загрызли бродячие собаки, пишет bfm.ru.

А в Якутии покусанный мужчина задушил собаку, после чего разбежалась вся стая. 21 января собаки напали на четырехлетнего мальчика в Подмосковье. Ребенок получил множественные раны лица, его госпитализировали в челюстно-лицевую хирургию детской больницы, отмечает РЕН ТВ.