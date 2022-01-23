Собаки загрызли девочку в Сибири. Жители вышли на митинг, успокаивать приехал губернатор

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело по факту гибели семилетней девочки, на которую напала стая собак, сообщает региональный СК.

Трагедия произошла вечером 22 января в поселке Домна с населением 6,3 тыс. человек. В полицию поступило сообщение об исчезновении девочки.

Тело ребенка обнаружили со следами нападения животных. По данным РЕН ТВ, девочка днем возвращалась домой из музыкальной школы, когда на нее напали собаки.

«На место выехала следственно-оперативная группа, возглавляемая главой регионального СК Юрием Русановым. Возбуждено уголовное дело по признакам „халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетней девочки“», — рассказали в ведомстве.

В краевой прокуратуре сообщили, что ход и результаты расследования находятся на контроле, для координации деятельности правоохранительных органов на место выехал прокурор Читинского района Егор Казанов.

Как отмечает СК России, в связи с широким общественным резонансом глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Москву — в Главное следственное управление.



В СК России подчеркнули, что после произошедшего в поселке произошел народный сход.

«По словам местных жителей, проблема с бродячими животными в этой местности не решалась много лет. Они утверждают, что люди неоднократно жаловались на это, но никакие меры не предпринимались. Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего, а также дать объективную правовую оценку действиям соответствующих контролирующих органов», — говорится в сообщении.

Как уточняет «Чита.Ру», народ пришел к зданию поселковой администрации и потребовал решить проблему с отловом бродячих собак.

На место приехал губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он заявил, что после гибели ребенка в администрации провели совещание, и заверил, что меры по отлову собак обязательно примут.

«К чему бы территории ни относились, мы их везде будем убирать. Мы уберем собак от детей, этот вопрос будет решен. Сейчас нам надо просто понять, какое их количество и каким количеством бригад надо работать», — пообещал глава региона жителям поселка.

Также губернатор попросил желающих присоединяться и в качестве волонтеров помогать с отловом собак.

Осипов в своем Instagram опубликовал видео с соболезнованиями родным и близким погибшей девочки, а также пообещал помочь семье.

«Маленькую девочку в Домне загрызли бродячие собаки. Невозможно выразить словами боль и скорбь от случившейся трагедии. От имени всего края выражаю поддержку и соболезнования всем родным и близким погибшего ребенка. Мы разберемся, что можно сделать, чтобы обезопасить жизни людей, в первую очередь детей. И постараемся максимально помочь семье. Конечно, ничего не сможет восполнить потерю ребенка», — подчеркнул губернатор.

В СМИ сообщили, что жители поселка начали отстреливать бродячих собак. К примеру, как рассказала одна из жительниц, она вышла на улицу, чтобы поехать на такси до администрации, но услышала звуки стрельбы и забежала обратно в подъезд.

В региональном МВД заявили, что информация об обстреле собак не соответствует действительности.

«Распространяются сообщения о том, что жители Домны после гибели ребенка отстреливают собак, в селе звучат выстрелы. Это ложь. Никаких сообщений в адрес правоохранительных органов, реальных подтверждений о якобы выстрелах в Домне нет. На месте работает усиленный состав экипажей», — отметил врио начальника краевого МВД Александр Никитин.

Напомним, ранее в Алтайском крае — в Алейске — бродячие собаки напали на детей в детсаду и на идущую по дороге девочку.