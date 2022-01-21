21 января
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Жизнь

В Алейске бродячие собаки напали на детей в детсаду и на идущую по дороге девочку

В Алтайском крае организовали проверку информации о нападении безнадзорных собак на воспитанников детского сада, сообщает региональная прокуратура.

Злая собака.
Злая собака.
angolenko.com.ua.

Жители Алейска рассказали, что на территории детского сада на детей во время прогулки напала стая собак.

«Прокурор Алтайского края Антон Герман дал поручение о проведении проверки. Будет оценено соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, создания безопасных условий их пребывания в дошкольном учреждении. Будет проверена деятельность органов местного самоуправления по реализации полномочий по отлову бродячих животных», — отметили в ведомстве.

Как уточняет «Барнаул № 1», в Алейске произошло уже несколько случаев нападения собак на детей.

«Первый — на территории детского сада. К счастью, никто не пострадал. Работники детсада смогли отогнать свору», — говорится в сообщении.

Второй случай произошел на улице имени В. Олешко. Там ребенку помогла проходившая мимо женщина.

«Вот такая картина у нас тут. Девочку сейчас отбивала. Это что-то страшное, ужасное творится. Ну как так можно жить в Алейске?» — возмутилась на видео жительница, спасшая ребенка.

Ранее в Барнауле бродячая собака не дала мальчику пройти в школу.

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