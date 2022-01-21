В Алейске бродячие собаки напали на детей в детсаду и на идущую по дороге девочку

Жители Алейска рассказали, что на территории детского сада на детей во время прогулки напала стая собак.
«Прокурор Алтайского края Антон Герман дал поручение о проведении проверки. Будет оценено соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, создания безопасных условий их пребывания в дошкольном учреждении. Будет проверена деятельность органов местного самоуправления по реализации полномочий по отлову бродячих животных», — отметили в ведомстве.
Как уточняет «Барнаул № 1», в Алейске произошло уже несколько случаев нападения собак на детей.
«Первый — на территории детского сада. К счастью, никто не пострадал. Работники детсада смогли отогнать свору», — говорится в сообщении.
Второй случай произошел на улице имени В. Олешко. Там ребенку помогла проходившая мимо женщина.
«Вот такая картина у нас тут. Девочку сейчас отбивала. Это что-то страшное, ужасное творится. Ну как так можно жить в Алейске?» — возмутилась на видео жительница, спасшая ребенка.
Ранее в Барнауле бродячая собака не дала мальчику пройти в школу.