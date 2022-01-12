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Происшествия

В Барнауле бродячая собака не дала мальчику пройти в школу

В Барнауле бездомная собака напала на ребенка, когда он шел в школу, сообщает Telegram-канал «Барнаул № 1».

Собака напала на ребенка в Барнауле.
Собака напала на ребенка в Барнауле.
кадр из видео

Инцидент произошел на Павловском тракте за гипермаркетом «Лента». По словам местных жителей, в этом районе обитают несколько собак.

На кадрах видно, как одна из собак кидается на ребенка, который по привычной дороге пытается дойти до школы.

«Там школа, а они не дают пройти. Как пройти теперь», — сказал мальчик.


В паблике «Барнаул 22» в комментариях к видео зоозащитники пояснили, что собака подбежала к ребенку в надежде «получить кусок хлеба».

«Подбежала с надеждой на кусок хлеба. А кусок идиота снимал на телефон. Где тут мальчик. И кто не дает ему пройти. Заметьте, именно к школе», — объяснила «эксперт по собачьему поведению» Симона Ивушкина.

Кроме того, поддерживают версию о пожелавшей поиграть с ребенком собаке, однако мальчик просто не распознал дружелюбные намерения.

«Мальчик решил школу пропустить, обвинив собачку в своем разгильдяйстве», — выяснил барнаулец с аналитическим складом ума Эдуард Шевченко, внимательно изучив 12-секундный ролик.

Накануне в Алтайском крае на двух школьниц напали бродячие собаки, оставив следы от зубов на пуховиках.

Кстати, ранее саратовские зоозащитники заявили, что собаки искали сусликов и поэтому разрыли свежую могилу на кладбище.

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