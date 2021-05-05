В поисках сусликов. Зоозащитники пояснили, зачем стая собак разрыла свежую могилу

В Саратовской области стая бездомных собак пробралась на территорию нового городского кладбища и раскопала свежее захоронение, сообщает « Регион 64 ».

Инцидент произошел в Балаково. Автор видео отметила, что собаки разрыли могилу с венками на такую глубину, что в яму могли залезть полностью.

«Подходила, собаки лаять стали. Огромные. Шаг вперед сделала, потом два назад. Пять огромных собак — это не шутки», — объяснила девушка, почему не прогнала псов.

До гроба собаки не смогли добраться. Сотрудники кладбища привели могилу в порядок, извинились и пообещали, что будут лучше следить за территорией.

«По данному сигналу на кладбище выехали сотрудники Комбината благоустройства для принятия мер реагирования», — прокомментировали в администрации Балаковского района.

Власти поручили усилить охрану на территории кладбища — делать регулярные обходы и следить за тем, чтобы бродячие собаки не забегали.

«Специалист объяснил, что животные таким образом ищут сусликов, а не пытаются лакомиться человечиной», — отметили в паблике «Плохие новости 18+».

Ранее в Иркутской области неизвестные начали охотиться на бездомных собак — расстреливают дротиками с ядом.