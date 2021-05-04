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Жизнь

Собак расстреливают дротиками с ядом в сибирском городе, где заострился вопрос со стаями

В иркутском городе Усть-Куте неизвестные убивают бездомных собак при помощи дротиков с ядом, сообщает «Наш север».

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Михаил Хаустов

Тревогу забили местные зоозащитники из приюта «Верный друг» — обеспокоены тем, что неизвестные убили уже несколько десятков собак.

«Просим вас о помощи. Сейчас по городу идет зачистка бездомных собак, а именно умертвление животных ядом (стреляют дротиками из специализированного оружия)», — обратились активисты к жителям.

Волонтеры попросили записывать на видео отстрел бездомных собак — людей или транспорт. При этом попросили не разговаривать с «группами зачистки».

Зоозащитники также предупредили, что догхантеры могут подстрелить не только бездомных собак, но и тех, кого хозяева отпустили на самовыгул.

Как отмечает издание, в Усть-Куте очень остро стоит вопрос с бездомными животными. Приют, в котором содержится больше 150 собак, существует лишь на пожертвования.

В итоге собаки сбиваются в стаи и бегают по городу. Вероятно, не всех жителей устраивает вероятность пострадать от бездомных животных.

Ранее под Новосибирском трупы собак выбросили возле дороги: «Кто-то по-своему решил проблему, просто перебив и разбросав тела».

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