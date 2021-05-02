«Решили проблему». Трупы собак выбросили на дорогу под Новосибирском

«Кто-то по-своему решил проблему бродячих собак, просто перебив их и разбросав тела вдоль дороги. Запах стоит ужасный! Стоит ли привлечь внимание полиции к этой проблеме?» — спрашивает автор публикации в социальной сети.

Большинство горожан возмутила ситуация, а в особенности — жестокость тех, кто выбросил трупы животных. «Сегодня собак, завтра так же людей», — пишут новосибирцы.

Как сообщает sib.fm, в Новосибирске случаи жестокой расправы над бездомными собаками происходят часто. При этом лишь малая часть из них попадает в поле зрения полиции и общественности.

В апреле житель Рубцовска выложил в соцсети видео, на котором видно, как собаки атакуют идущего по дороге ребенка.