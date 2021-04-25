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Жизнь

На Алтае вновь произошло нападение агрессивных собак на ребенка

Житель Рубцовска выложил в соцсети видео, на котором видно, как собаки атакуют идущего по дороге ребенка. Люди пишут, что в городе это далеко не единственный подобный случай.

Бездомные собаки.
Бездомные собаки.
Михаил Хаустов

«Очередное нападение своры бродячих собак на ребенка на пр. Рубцовском, недалеко от „Лингвы“. Проезжавшие мимо на автомобиле взрослые остановились и отогнали стаю», — пишут в сообществе «Инцидент Рубцовск».

Жители утверждают, что это уже третий случай за текущую неделю.

Ранее в мэрии комментировали одну из подобных ситуаций. Там заметили, что знают о проблеме с бездомными животными и прилагают усилия для ее решения: ведутся переговоры с инициативной группой граждан, которые готовы создать приют для животных, а также выйти на конкурс по отлову бездомных животных.

Для этого нужна общественная организация, регистрация которой сейчас завершается в министерстве юстиции.

Пока же нападения на людей продолжаются.

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