На Алтае вновь произошло нападение агрессивных собак на ребенка

«Очередное нападение своры бродячих собак на ребенка на пр. Рубцовском, недалеко от „Лингвы“. Проезжавшие мимо на автомобиле взрослые остановились и отогнали стаю», — пишут в сообществе «Инцидент Рубцовск».
Жители утверждают, что это уже третий случай за текущую неделю.
Ранее в мэрии комментировали одну из подобных ситуаций. Там заметили, что знают о проблеме с бездомными животными и прилагают усилия для ее решения: ведутся переговоры с инициативной группой граждан, которые готовы создать приют для животных, а также выйти на конкурс по отлову бездомных животных.
Для этого нужна общественная организация, регистрация которой сейчас завершается в министерстве юстиции.
Пока же нападения на людей продолжаются.