На Алтае вновь произошло нападение агрессивных собак на ребенка

Житель Рубцовска выложил в соцсети видео, на котором видно, как собаки атакуют идущего по дороге ребенка. Люди пишут, что в городе это далеко не единственный подобный случай.

«Очередное нападение своры бродячих собак на ребенка на пр. Рубцовском, недалеко от „Лингвы“. Проезжавшие мимо на автомобиле взрослые остановились и отогнали стаю», — пишут в сообществе «Инцидент Рубцовск».

Жители утверждают, что это уже третий случай за текущую неделю.

Ранее в мэрии комментировали одну из подобных ситуаций. Там заметили, что знают о проблеме с бездомными животными и прилагают усилия для ее решения: ведутся переговоры с инициативной группой граждан, которые готовы создать приют для животных, а также выйти на конкурс по отлову бездомных животных.

Для этого нужна общественная организация, регистрация которой сейчас завершается в министерстве юстиции.

Пока же нападения на людей продолжаются.