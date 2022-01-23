В Якутии покусанный мужчина задушил собаку, после чего разбежалась вся стая

Нападение собак произошло днем 23 января. 30-летний пострадавший рассказал, что стая подбежала неожиданно.
«Когда вышел на улицу встретить друга, ко мне подбежала свора собак. Напали без всякого повода. Одна из них вцепилась в мою ногу, прокусив джинсы, подштанники. Остальные нападали, гавкали. Такой ор стоял!» — отметил мужчина.
По его словам, он начал отбиваться и нечаянно задушил одну собаку.
«Я сам человек не слабый, физически подготовлен. Честно говоря, цели убивать у меня не было. Но видимо в аффекте не рассчитал сил. Оказалось, сломал кадык. Как только собака упала, остальные разбежались. Стая состояла из 5−6 собак. Раньше их видел, казались дружелюбными. Не знаю, что на них нашло», — подчеркнул пострадавший.
С ранами от укусов мужчину на машине скорой помощи отвезли в больницу.
Он отметил, что если бы на его месте был ребенок, то собаки его бы просто загрызли. Напомним, 22 января в Забайкалье собаки растерзали семилетнюю девочку.
21 января собаки напали на четырехлетнего мальчика в Подмосковье. Ребенок получил множественные раны лица, его госпитализировали в челюстно-лицевую хирургию детской больницы, отмечает РЕН ТВ.