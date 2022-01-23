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Происшествия

В Якутии покусанный мужчина задушил собаку, после чего разбежалась вся стая

В Якутске мужчина пострадал после нападения стаи бездомных собак, когда стоял на улице, сообщает Sakhaday.ru.

Злая собака.
Злая собака.
angolenko.com.ua.

Нападение собак произошло днем 23 января. 30-летний пострадавший рассказал, что стая подбежала неожиданно.

«Когда вышел на улицу встретить друга, ко мне подбежала свора собак. Напали без всякого повода. Одна из них вцепилась в мою ногу, прокусив джинсы, подштанники. Остальные нападали, гавкали. Такой ор стоял!» — отметил мужчина.

По его словам, он начал отбиваться и нечаянно задушил одну собаку.

«Я сам человек не слабый, физически подготовлен. Честно говоря, цели убивать у меня не было. Но видимо в аффекте не рассчитал сил. Оказалось, сломал кадык. Как только собака упала, остальные разбежались. Стая состояла из 5−6 собак. Раньше их видел, казались дружелюбными. Не знаю, что на них нашло», — подчеркнул пострадавший.

С ранами от укусов мужчину на машине скорой помощи отвезли в больницу.

Он отметил, что если бы на его месте был ребенок, то собаки его бы просто загрызли. Напомним, 22 января в Забайкалье собаки растерзали семилетнюю девочку.

21 января собаки напали на четырехлетнего мальчика в Подмосковье. Ребенок получил множественные раны лица, его госпитализировали в челюстно-лицевую хирургию детской больницы, отмечает РЕН ТВ.

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