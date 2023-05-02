Дотла сгорел рейсовый автобус под Новосибирском. Пассажиры выбирались через окна

ЧП случилось в Доволенском районе утром 2 мая. Этот «ПАЗик» курсировал по разным селам и собирал пассажиров.

Так и в день ЧП. Многие ехали в больницу, на работу или учебу.

До прибытия пожарных из автобуса самостоятельно эвакуировались 36 человек, пишет vn.ru. Никто не пострдал.

Но очевидцы рассказали, что многие при пожаре стали просто вылезать сквозь окна — в автобусе произошла давка.

Автобус полностью сгорел.

Ранее сгорел автобус, в котором находились 10 сибиряков. Также автобус с 45 пассажирами вспыхнул в Новосибирске.