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Происшествия

Дотла сгорел рейсовый автобус под Новосибирском. Пассажиры выбирались через окна

В Новосибирской области загорелся рейсовый автобус утром 2 мая.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

ЧП случилось в Доволенском районе утром 2 мая. Этот «ПАЗик» курсировал по разным селам и собирал пассажиров.

Так и в день ЧП. Многие ехали в больницу, на работу или учебу.

До прибытия пожарных из автобуса самостоятельно эвакуировались 36 человек, пишет vn.ru. Никто не пострдал.

Но очевидцы рассказали, что многие при пожаре стали просто вылезать сквозь окна — в автобусе произошла давка.

Автобус полностью сгорел.

Ранее сгорел автобус, в котором находились 10 сибиряков. Также автобус с 45 пассажирами вспыхнул в Новосибирске.

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