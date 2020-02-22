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Происшествия

Доверчивый пенсионер из Барнаула перевел мошенникам полмиллиона рублей

Житель Барнаула 1959 года рождения отдал мошенникам 500 тысяч рублей. Звонившие уверяли, что кто-то пытается списать с его карты денежные средства, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пенсионер.
Пенсионер.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По словам потерпевшего, накануне ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он уверял, что личный кабинет потерпевшего взломали, а с карты пытаются списать деньги. Чтобы предотвратить списание, мужчине необходимо закрыть свой вклад, снять с него деньги и провести транзакцию через один из банкоматов.

Потерпевший выполнил все действия и перевел 500 000 рублей несколькими платежами. Вскоре мужчина осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

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