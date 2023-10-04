Дождевые тучи взяли северную столицу в кольцо. Вода в Неве активно прибывает

В Ленинградской области на западе утром порывы ветра достигают 15-16 м/с, в акватории Финского залива 21 м/с, а на берегу Рижского залива порывы ветра доходят до 23 м/с.
Самый сильный ветер ожидается днем в 15-17 часов, об этом сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус.
Не смотря на то, что направление ветра пока не совсем благоприятно для нагонного наводнения, уровень воды в Неве и других реках и каналах Петербурга поднимается. Уровень воды вечером, в 21 час на гидрологическом посту Горного института составлял 26 см, а 4 октября утром уже превысил отметку в 72 см.
По данным счетчика, за последний час вода прибавила 5 см. (с 59 см в 06:24 до 74 см в 07:23)
В силу того, что ветер постепенно будет разворачиваться на западные румбы, уровень воды продолжит расти.
Наводнением в Санкт-Петербурге считается уровень воды свыше 160 см.
Ранее мы рассказывали, как жители Бийска встречали страшное наводнение на чердаках.