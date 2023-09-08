Какой процент «отстегивают» коммунальщикам жители Алтая

Расходы на «коммуналку» в Сибири
Среднестатистическая семья в Алтайском крае тратит на «коммуналку» 11,3% всех расходуемых за месяц денег. Такова же ситуация в Омской области. Оба этих субъекта вошли в число регионов СФО с самыми высокими показателями, разделив третье место.
На втором оказалась Республика Алтай, у населения которой на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) уходит 11,6% средств. Лидером же Сибири стал Красноярский край с показателем 12,2%. Меньше всего в округе на ЖКУ тратят жители Хакасии — 7,8%.
Динамика расходов на ЖКУ
Что касается динамики расходов, то в большинстве регионов СФО доля расходов на «коммуналку» снижалась и только в трех, включая Республику Алтай — росла. В Красноярском крае она увеличилась на 0,7 п.п., в Тыве — на 0,6 п.п., в Республике Алтай — на 0,2 п.п.
Лидерами снижения стали: Кузбасс (-1,5 п.п.), а также Омская (-0,7 п.п.) и Томская (-0,6 п.п.) области. В Алтайском крае и Хакасии сокращение составило -0,3 п.п., в Новосибирской области — 0,2 п.п., в Иркутской — 0,1 п.п.
Сколько это в деньгах
В абсолютных цифрах самыми дорогими коммунальные услуги оказались в Красноярском крае — на них среднестатистическая семья тратит почти 6,3 тыс. рублей ежемесячно. Согласно данным РИА Новости, во всех остальных регионах эта сумма не превышает 5 тыс. рублей. Средний показатель составляет немногим более 4,2 тыс. рублей.
Ежемесячная сумма расходов на ЖКУ:
- Красноярский край — 6274 рублей;
- Республика Алтай — 4567 рублей;
- Омская область — 4533 рублей;
- Томская область — 4433 рублей;
- Республика Тыва — 4061 рублей;
- Новосибирская область — 4021 рублей;
- Иркутская область — 3795 рублей;
- Алтайский край — 3789 рублей;
- Кемеровская область — 3648 рублей;
- Республика Хакасия — 3462 рублей.
Доля трат на ЖКУ в общем объеме расходов:
- Красноярский край — 12,2%;
- Республика Алтай — 11,6%;
- Алтайский край — 11,3%;
- Омская область — 11,3%;
- Томская область — 10,6%;
- Новосибирская область — 9,9%;
- Кемеровская область — 8,6%;
- Иркутская область — 8,2%;
- Республика Тыва — 8,2%;
- Республика Хакасия — 7,8%.
Рост/сокращение доли расходов за год, в процентных пунктах:
- Красноярский край: +0,7;
- Республика Тыва: +0,6;
- Республика Алтай: +0,2;
- Кемеровская область: -1,5;
- Омская область: -0,7;
- Томская область: -0,6;
- Алтайский край: -0,3;
- Республика Хакасия: -0,3;
- Новосибирская область: -0,2;
- Иркутская область: -0,1.
Республика Хакасия и Иркутская область попали в десятку субъектов РФ с самой низкой долей трат на ЖКУ в общем объеме ежемесячных расходов домохозяйств, заняв девятое и 10 места соответственно.
Тыва заняла 11 место, Кузбасс — 13. Остальные регионы Сибири заняли строки от 44 и ниже. В частности, Алтайский край оказался на 68 месте, а Республика Алтай — на 73.