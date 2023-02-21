21 февраля
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Потребитель

Россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам

С 1 марта россияне будут по-новому оплачивать потребление коммунальных услуг на общедомовые нужды (ОДН), пишут «Известия».

Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Altapress.ru

Изменятся нормативы учета горячей и холодной воды, электричества и отопления на общих пространствах — лестничных площадках, подъезде и лифтах.

До 2022 года собственники жилья в России могли оплачивать расходы на общедомовые нужды двумя способами. Если в доме установлены общие приборы учета (не индивидуальные), то по фактическому потреблению.

Сумма делилась на всех жильцов пропорционально их жилплощади.

Если счетчики в наличии, но жильцы не голосовали за оплату по факту, или дом слишком старый, платеж начислялся по определенному методу и распределялся равномерно на весь год.

Изменение

Правило перестало действовать с сентября 2022 года — теперь собственники должны «закрывать» весь объем ОДН. Изменения почувствуют все жители многоквартирных домов.

Перерасчет

До 1 апреля должен произойти первый перерасчет оплаты ЖКУ по новым правилам за весь прошлый год. Итоговая сумма зависит от региона — если нормативы сильно занижены, в платежках единовременно может появиться значительная сумма, если завышены — наоборот. Если стандарты старались приблизить к реальным, то разница будет небольшой.

И речь идет не об увеличении тарифов ЖКУ, а только об оплате того, что раньше не оплачивалось.

В доме, где жильцы ответственно и вовремя платят по счетчикам, плата за ОДН будет максимально прозрачной.

Сообщалось, по каким расценкам оплачивают «хвостик» ноября после повышении ЖКХ-тарифа с 1 декабря. Ранее барнаульцы увидели квитанции за январь и не обрадовались. Одна из женщин возмутилась тем, что только за одно отопление ей придется заплатить больше 5 тыс. рублей.

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