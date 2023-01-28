«Просто издевательство»: барнаульцы увидели квитанции за январь

«Просто издевательство! Опять будут вешать лапшу про „небывалый“ мороз? Температура в январе +4 к норме. Откуда цифры, господа?!» — возмутилась жительница Барнаула.
Судя по ее квитанции, за отопление женщине придется заплатить 5,3 тыс. рублей. А всего отдать за коммуналку — более 8 тыс. рублей за 55,7 кв.м.
Другие барнаульцы тоже начали жаловаться на цены.
«Согласна, в этом месяце у нас на тысячу с копейками больше пришло», — написала подписчица.
«И ведь не врут же, говорили СГК, что меньше будет. А и правда, меньше на 250 рублей, чем в декабре», — прокомментировала другая жительница Барнаула. Напомним, что декабрьские платежи возмутили горожан еще больше.
«И капремонт очень подняли!»
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