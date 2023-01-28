«Просто издевательство»: барнаульцы увидели квитанции за январь

Барнаульцам пришли коммунальные платежи за январь. Горожане возмутились ростом цен на отопление, «хотя месяц был теплым», передает Barnaul22.

«Просто издевательство! Опять будут вешать лапшу про „небывалый“ мороз? Температура в январе +4 к норме. Откуда цифры, господа?!» — возмутилась жительница Барнаула.

Судя по ее квитанции, за отопление женщине придется заплатить 5,3 тыс. рублей. А всего отдать за коммуналку — более 8 тыс. рублей за 55,7 кв.м.

Другие барнаульцы тоже начали жаловаться на цены.

«Согласна, в этом месяце у нас на тысячу с копейками больше пришло», — написала подписчица. «И ведь не врут же, говорили СГК, что меньше будет. А и правда, меньше на 250 рублей, чем в декабре», — прокомментировала другая жительница Барнаула. Напомним, что декабрьские платежи возмутили горожан еще больше. «И капремонт очень подняли!»

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