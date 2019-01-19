Дознавателя из Уфы, заявившую о ее групповом изнасиловании, уволили

Двух сотрудниц подразделения дознания одного из отделов полиции Уфы уволили из-за употребления спиртного на рабочем месте. Одна из уволенных сотрудниц является потерпевшей по делу о групповом изнасиловании ее коллегами, и спиртное она употребляла как раз перед инцидентом.