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Дознавателя из Уфы, заявившую о ее групповом изнасиловании, уволили

Двух сотрудниц подразделения дознания одного из отделов полиции Уфы уволили из-за употребления спиртного на рабочем месте. Одна из уволенных сотрудниц является потерпевшей по делу о групповом изнасиловании ее коллегами, и спиртное она употребляла как раз перед инцидентом.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

23-летняя дознаватель из Уфы в ноябре 2018 года заявила, что на работе ее изнасиловали трое полицейских, «насиловали по очереди и одновременно». Мужчины были уволены из органов за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции, арестованы и до сих пор находятся в СИЗО.

И вот теперь эта же участь постигла и двух девушек-дознавательниц, сообщает «Российская газета». Их уволили тоже за совершение поступков, порочащих честь и достоинство. Вторая уволенная девушка проходит свидетелем по нашумевшему уголовному делу.

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