Насиловали по очереди и одновременно: стали известны показания девушки-дознавателя из Уфы

Девушка указала точную продолжительность преступления: с 22.40 до 0.30. Время она смогла установить точно, так как позвонила матери, как только ее отпустили мужчины.
«Полковник Матвеев, Галиев и Яромчук, каждый поочередно, иногда одновременно, изнасиловали меня в естественной и противоестественной форме. Они управляли моим телом, трое управляли, пока один насиловал, это продолжалось с 22:40 до 0:30», — приводит портал отрывок из показаний.
Ранее адвокат Салавата Галиева заявил о найденной видеозаписи, которая может обеспечить алиби его подзащитному. На видео мужчина, похожий на Галиева, входит в ресторан. На записи стоят дата и время: 29 октября, 21.22.
2 ноября суд принял решение об аресте троих подозреваемых в деле об изнасиловании 23-летней девушки. Из органов внутренних дел их уволили.
По сведениям «Комсомольской правды», адвокаты весь злополучный вечер расписали по минутам, во время встречи все время присутствовали и другие женщины, потерпевшая меняет показания и у нее нет повреждений, характерных для группового изнасилования. Причем на следующий день после изнасилования (вымышленного или реального, пока неясно) она вышла на работу и общалась с насильниками.
Адвокаты утверждают, что полицейские, ныне уволенные, были недовольны ее работой и намеревались ее уволить.