Насиловали по очереди и одновременно: стали известны показания девушки-дознавателя из Уфы

Портал «Комсомольская правда» публикует выдержки из показаний 23-летней девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих полицейских в групповом изнасиловании. Она заявляет, что ее насиловали «по очереди и одновременно», сообщает Ren TV. При этом «КП» провело расследование и утверждает: никакого изнасилования не было.