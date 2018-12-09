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Насиловали по очереди и одновременно: стали известны показания девушки-дознавателя из Уфы

Портал «Комсомольская правда» публикует выдержки из показаний 23-летней девушки-дознавателя из Уфы, обвинившей троих полицейских в групповом изнасиловании. Она заявляет, что ее насиловали «по очереди и одновременно», сообщает Ren TV. При этом «КП» провело расследование и утверждает: никакого изнасилования не было.

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Девушка указала точную продолжительность преступления: с 22.40 до 0.30. Время она смогла установить точно, так как позвонила матери, как только ее отпустили мужчины.

«Полковник Матвеев, Галиев и Яромчук, каждый поочередно, иногда одновременно, изнасиловали меня в естественной и противоестественной форме. Они управляли моим телом, трое управляли, пока один насиловал, это продолжалось с 22:40 до 0:30», — приводит портал отрывок из показаний.

Ранее адвокат Салавата Галиева заявил о найденной видеозаписи, которая может обеспечить алиби его подзащитному. На видео мужчина, похожий на Галиева, входит в ресторан. На записи стоят дата и время: 29 октября, 21.22.

2 ноября суд принял решение об аресте троих подозреваемых в деле об изнасиловании 23-летней девушки. Из органов внутренних дел их уволили.

По сведениям «Комсомольской правды», адвокаты весь злополучный вечер расписали по минутам, во время встречи все время присутствовали и другие женщины, потерпевшая меняет показания и у нее нет повреждений, характерных для группового изнасилования. Причем на следующий день после изнасилования (вымышленного или реального, пока неясно) она вышла на работу и общалась с насильниками.

Адвокаты утверждают, что полицейские, ныне уволенные, были недовольны ее работой и намеревались ее уволить.

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