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Происшествия

На барнаульских ЧОПовцев, дравшихся шваброй с посетителями бара «Пиффков», завели уголовное дело

После проверки обстоятельств драки в баре «Пиффков» возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю. Инцидент произошел 9 марта.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Следствие пришло к выводу, что сотрудники ЧОП «Сотня» вышли за пределы своих полномочий, когда начали бить посетителя.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 203 УК РФ (превышение полномочий работником частной охранной организации, совершенное с применением насилия).

Напомним, 11 марта в соцсетях появилось видео драки между охранниками и клиентами магазина-бара по продаже разливных напитков. Мужчину били шваброй, руками и ногами, брызгали в лицо из перцового баллончика.

По словам очевидцев, продавец вызвала охрану, потому что ей не понравилось поведение посетителей.

Отметим, что указанная статья предусматривает наказание на срок до семи лет лишения свободы.

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