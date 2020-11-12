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Происшествия

Драка в сибирской колонии для террористов, маньяков и рецидивистов закончилась убийством

В Новосибирской области в ходе конфликта погиб осужденный исправительной колонии № 13, сообщает НДН.инфо.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
CC0

В региональной ФСИН уточнили, что драка между осужденными произошла 11 ноября «на почве личных неприязненных отношений».

«Одному из осужденных нанесены травмы несовместимые с жизнью. Сотрудниками учреждения на место происшествия была незамедлительно вызвана бригада скорой медицинской помощи, а также сотрудники правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

Как отмечает издание со ссылкой на свой источник, заключенные устроили массовые беспорядки и в колонию отправили отряд спецназа под руководством главы региональной ФСИН.

Заключенные. Тюрьма.
Заключенные. Тюрьма.
пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Примечательно, что изначально в ведомстве опровергли информацию об убийстве и заявили, что «все новосибирские учреждения работают в штатном режиме».

Все отрицали и в администрации ИК-13. Правда, позже региональный СК подтвердил убийство, при этом опровергнув бунт в колонии. Тогда и во ФСИН согласились, что заключенный мертв.

ИК-13 расположена в селе Раисино — это мужская колония особого режима содержания, где отбывают наказание террористы, маньяки и рецидивисты.

Ранее в скандально известной кузбасской ИК-37 семеро осужденных устроили банкет с запеченным поросенком.

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