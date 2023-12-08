Драма на пикнике: мужчину заживо "засосала" песчаная яма на пляже

ЧП случилось в Австралии.
Парень с компанией здесь отдыхал. Они решили приготовить свинину в земляной (песчаной) печи. И вырыли яму глубиной полтора метра, указывает Lenta.ru.
Очевидцы потом рассказали — как только мужчина встал со стула у ямы, под ним начал осыпаться песок.Но в итоге все же упал в яму вниз головой.
После этого его заживо засыпало песком.
В конце концов его вытащили из ямы —пульса не было. Спасатели, друзья и близкие 45 минут делали реанимацию, и сердце вновь забилось. Мужчину на вертолете доставили в больницу. Однако спустя шесть дней он там скончался в реанимации.
Ранее водитель трейлера утонул в яме с семечками. Это произошло в селе Половинное Новосибирской области.
Мужчина провалился в яму с семечками и не смог выбраться. ЧП случилось на элеваторе. Он приехал туда для разгрузки семян. Через специальную воронку шофер начал загружать семечки в хранилище.
Предварительно, он случайно уронил свой инструмент в яму, которая образовалась из-за заваливания грунта.
Мужчина попытался достать инструмент, но сам провалился в яму.
Он умер от недостатка кислорода.