Дрон рухнул на территории санатория МВД

Дрон нашла медсестра и вызвала полицию.

Взрывотехники осмотрели устройство. Внутри беспилотника под корпусом находились две камеры, аккумулятор и антенна. Взрывчатки не было, пишет LIFE.

Аппарат отправлен на экспертизу.

Между тем в сети появились кадры уничтожения системой ПВО беспилотника в Клинцах Брянской области. Беспилотник - самолетного типа. Пострадавших людей нет. Но поврежден балкон жилой многоэтажки.

На месте работают спецслужбы.

Между тем стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль. Два беспилотника атаковали Кремль.

По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, центр столицы, территория Кремля защищены от воздушных атак в должной мере. Но запуск БПЛА состоялся ночью. И, как выяснилось, их запустили с расстояния 10-15 километров. Соответственно, увидеть и перехватить их довольно сложно.