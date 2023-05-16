Опубликовано видео уничтожения дрона системой ПВО

В сети появились кадры уничтожения системой ПВО беспилотника в Клинцах Брянской области.

Беспилотник - самолетного типа, указывает SHOT.

Пострадавших людей нет. Но поврежден балкон жилой многоэтажки.

На месте работают спецслужбы.

Между тем стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль. Два беспилотника атаковали Кремль.

По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, центр столицы, территория Кремля защищены от воздушных атак в должной мере.

Но запуск БПЛА состоялся ночью. И, как выяснилось, их запустили с расстояния 10-15 километров. Соответственно, увидеть и перехватить их довольно сложно.

Ночная атака

Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем. Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.

Российский лидер не пострадал.

Очевидцы засняли атаки с разных ракурсов.