Опубликовано видео уничтожения дрона системой ПВО

Беспилотник - самолетного типа, указывает SHOT.
Пострадавших людей нет. Но поврежден балкон жилой многоэтажки.
На месте работают спецслужбы.
Между тем стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль. Два беспилотника атаковали Кремль.
По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, центр столицы, территория Кремля защищены от воздушных атак в должной мере.
Но запуск БПЛА состоялся ночью. И, как выяснилось, их запустили с расстояния 10-15 километров. Соответственно, увидеть и перехватить их довольно сложно.
Ночная атака
Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем. Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.
Российский лидер не пострадал.
Очевидцы засняли атаки с разных ракурсов.