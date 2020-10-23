«Что не так с этим перекрестком?»: в Барнауле вновь произошло серьезное ДТП на Шумакова

Mazda получила удар в боковую часть, у второй иномарки серьезные повреждения спереди. О пострадавших не сообщается.
На днях на этом же месте автомобиль перевернулся в результате ДТП.
Барнаульцы задаются вопросом, «что не так с этим перекрестком».
ДТП с переворотом в Барнауле.
vk.com/barneos22.
Многих, особенно пешеходов, там вводит в заблуждение светофор. «Зеленый горит только для авто, а люди идут, думая, что им тоже зеленый», — отмечают в комментариях.
Водители поддерживают, что и для автомобилистов светофор «плохо настроен».