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Происшествия

«Что не так с этим перекрестком?»: в Барнауле вновь произошло серьезное ДТП на Шумакова

23 октября в Барнауле на пересечении ул. Балтийской и Шумакова произошло ДТП с двумя легковушками, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП на ул. Шумакова в Барнауле 23 октября 2020 года.
ДТП на ул. Шумакова в Барнауле 23 октября 2020 года.
"Инцидент Барнаул"

Mazda получила удар в боковую часть, у второй иномарки серьезные повреждения спереди. О пострадавших не сообщается.

На днях на этом же месте автомобиль перевернулся в результате ДТП.

Барнаульцы задаются вопросом, «что не так с этим перекрестком».

ДТП с переворотом в Барнауле.
ДТП с переворотом в Барнауле.
vk.com/barneos22.

Многих, особенно пешеходов, там вводит в заблуждение светофор. «Зеленый горит только для авто, а люди идут, думая, что им тоже зеленый», — отмечают в комментариях.

Водители поддерживают, что и для автомобилистов светофор «плохо настроен».

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