19 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

ДТП с участием бетономешалки произошло в Барнауле

Авария с участием грузового автомобиля произошла 19 марта, сообщает группа ВКонтакте «Инцидент Барнаул».

ДТП на Лесном тракте.
ДТП на Лесном тракте.
Группа ВКонтакте "Инцидент Барнаул"

Жители краевой столицы поделились кадрами ДТП на Лесном тракте.

По словам автора записи, движение в обе стороны заблокировано. Образовалась небольшая пробка.

Информации о причинах происшествия и о пострадавших пока нет.

Ранее бетономешалка перевернулась в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость