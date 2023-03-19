ДТП с участием бетономешалки произошло в Барнауле

Жители краевой столицы поделились кадрами ДТП на Лесном тракте.
По словам автора записи, движение в обе стороны заблокировано. Образовалась небольшая пробка.
Информации о причинах происшествия и о пострадавших пока нет.
Авария с участием грузового автомобиля произошла 19 марта, сообщает группа ВКонтакте «Инцидент Барнаул».
Жители краевой столицы поделились кадрами ДТП на Лесном тракте.
По словам автора записи, движение в обе стороны заблокировано. Образовалась небольшая пробка.
Информации о причинах происшествия и о пострадавших пока нет.
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