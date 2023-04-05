ДТП с участием пьяного водителя произошло в Барнауле

На Павловском тракте, в районе дома № 138 столкнулись две машины, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Барнаула.

Известно, что 26-летний водитель «Лады Приоры» наехал на впереди стоящий автомобиль «ВАЗ 2121» (НИВА), который остановился на запрещающий сигнал светофора на перекрестке.

В результате ДТП никто не пострадал. В пресс-службе отметили, что водитель «Лады» явно находился в состоянии алкогольного опьянения.

На него завели уголовное дело. В Госавтоинспекции добавили, что водитель уже садился за руль нетрезвым.

По данному факту полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

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