ДТП с участием пьяного водителя произошло в Барнауле

Известно, что 26-летний водитель «Лады Приоры» наехал на впереди стоящий автомобиль «ВАЗ 2121» (НИВА), который остановился на запрещающий сигнал светофора на перекрестке.
В результате ДТП никто не пострадал. В пресс-службе отметили, что водитель «Лады» явно находился в состоянии алкогольного опьянения.
На него завели уголовное дело. В Госавтоинспекции добавили, что водитель уже садился за руль нетрезвым.
По данному факту полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.
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