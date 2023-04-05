5 апреля
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Происшествия

ДТП с участием пьяного водителя произошло в Барнауле

На Павловском тракте, в районе дома № 138 столкнулись две машины, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Барнаула.

ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
altapress.ru

Известно, что 26-летний водитель «Лады Приоры» наехал на впереди стоящий автомобиль «ВАЗ 2121» (НИВА), который остановился на запрещающий сигнал светофора на перекрестке.

В результате ДТП никто не пострадал. В пресс-службе отметили, что водитель «Лады» явно находился в состоянии алкогольного опьянения.

На него завели уголовное дело. В Госавтоинспекции добавили, что водитель уже садился за руль нетрезвым.

По данному факту полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее на Алтае 17-летний подросток получил условный срок за смерть девятилетнего мальчика в ДТП.

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