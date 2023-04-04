На Алтае 17-летний подросток получил условный срок за смерть девятилетнего мальчика в ДТП

В Первомайском районе подросток попал в ДТП, в результате которого погиб ребенок, сообщает следственный комитет Алтайского края.

Авария произошла днем 6 октября 2022 года в селе Повалиха. Подросток без водительских прав катался на мотоцикле вместе с соседским девятилетним мальчиком. Ребенок сидел в люльке.

Оба несовершеннолетних при этом не надели специальные шлемы. При повороте направо юноша не смог справиться с управлением. Мотоцикл занесло и опрокинуло.

В результате девятилетний ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью.

Суд назначил подростку 2,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Также ему на три года запретили управлять транспортными средствами.

Ранее мальчик, выживший в жутком ДТП под Новосибирском, начал приходить в себя.