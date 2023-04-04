4 апреля
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Происшествия

Плачет и улыбается. Мальчик, выживший в жутком ДТП под Новосибирском, начал приходить в себя

Спустя месяц мальчик, выживший в жутком ДТП под Новосибирском, начал приходить в себя. По рассказам врачей, он уже узнает близких и показывает эмоции. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Смертельное ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск
Смертельное ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск
Инцидент Барнаул

По словам родных, 5-летний мальчик уже начал реагировать глазами на передвижения и узнавать близких — бабушку и дедушку.

Ребенок даже смог поговорить с другом из детского сада по видеосвязи. Мальчики похвастались друг-другу выпавшими зубами.

«Он улыбается и плачет, показывает эмоции, это уже огромный шаг», — рассказали КП-Новосибирск родные мальчика.

Ребенку предстоит долгая реабилитация — ноги у него все еще в гипсе, объясняют близкие.

Напоминаем, что жуткая авария произошла 9 марта в Ордынском районе на автодороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар. Молодая семья с двумя маленькими детьми ехала на Honda Civic в Камень-на-Оби.

Водитель не справился с управлением и и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате аварии отец и 3-летний сын погибли.

Мать и 5-летнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщина умерла в реанимации. В живых остался только старший ребенок.

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