ДТП с участием трактора и легковушки произошло в Барнауле

Авария произошла в Тальменском районе рядом со Среднесибирской станцией.
На опубликованных кадрах видно, что у легкового автомобиля разбит перед. Обломки валяются на дороге. О состоянии трактора трудно судить.
ДТП создало пробку на дороге — трактор встал поперек дороги. Участок оказался временно заблокирован.
О пострадавших не сообщается.
Ранее девять человек погибли в ДТП в Тульской области. Столкнулись грузовик и микроавтобус.
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