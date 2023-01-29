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Происшествия

ДТП с участием трактора и легковушки произошло в Барнауле

ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск произошло 29 января. Столкнулись легковой автомобиль и трактор. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск
ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск
Инцидент Барнаул

Авария произошла в Тальменском районе рядом со Среднесибирской станцией.

На опубликованных кадрах видно, что у легкового автомобиля разбит перед. Обломки валяются на дороге. О состоянии трактора трудно судить.

ДТП создало пробку на дороге — трактор встал поперек дороги. Участок оказался временно заблокирован.

О пострадавших не сообщается.

Ранее девять человек погибли в ДТП в Тульской области. Столкнулись грузовик и микроавтобус.

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