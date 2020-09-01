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Происшествия

Душевный грабитель примотал сибирячку к креслу и успокаивающе похлопал по плечу

В Кемеровской области полицейские раскрыли разбойное нападение на офис компании, занимающейся оптовой продажей алкоголя, сообщает региональное МВД.

Ограбление в Новокузнецке.
Ограбление в Новокузнецке.
кадр из видео.

Работница компании рассказала, что в кабинет зашел неизвестный в маске и панаме и, угрожая пистолетом, потребовал открыть сейф.

Мужчина забрал 289 тыс. рублей, после чего скотчем примотал женщину к креслу и на прощание похлопал ее по плечу.

«К нападению причастны двое жителей Новокузнецка. Стражи порядка также выяснили, что подозреваемые скрывались от правоохранительных органов в Тюмени», — рассказали в ведомстве.

Организатором нападения оказался ранее судимый за подобное преступление 34-летний бывший грузчик-экспедитор этой компании.

Помогал ему 32-летний знакомый, который с пневматическим пистолетом зашел в офис.

Деньги товарищи потратили на развлечения и алкоголь. Каждому грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее житель Новосибирска ограбил офис микрозаймов и пошел покорять игровые автоматы.

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