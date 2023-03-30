Два американских военных вертолета столкнулись во время учений

О состоянии членов экипажей пока неизвестно, указывает veved.ru. Выясняются причины ЧП.
Ранее вертолет рухнул около детского сада и жилого дома в Киевской области. В крушении вертолета погибло 18 человек.
Два вертолета армии США столкнулись во время учений, пишет New York Times.
О состоянии членов экипажей пока неизвестно, указывает veved.ru. Выясняются причины ЧП.
Ранее вертолет рухнул около детского сада и жилого дома в Киевской области. В крушении вертолета погибло 18 человек.
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